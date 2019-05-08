موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. استثناء بعض الجهات الحكومية من السداد الإلكترونى

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية استثناء بعض الجهات الحكومية من السداد الإلكترونى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير المالية: استثناء بعض الجهات الحكومية من إلزامها بالسداد الإلكترونى

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا رقم (305) لسنة 2019 والذى ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

CNN: الولايات المتحدة تشتبه فى نشر إيران صواريخ باليستية فى مياه الخليج

تشتبه الولايات المتحدة فى أن إيران نشرت صواريخا باليستية قصيرة المدى على متن السفن الموجودة فى مياه الخليج العربى.

الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال فى اجتماعاتها بدلا من الورق

عقدت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة

السيسى لمدير "نيباد": ندعم كافة المبادرات الهادفة لتطوير التنمية فى أفريقيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بالمدير التنفيذى لوكالة الاتحاد الافريقى للتنمية "نيباد".

قضية شيك بدون رصيد وراء عدم تنفيذ إخلاء سبيل أحمد السبكى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عقب قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر موقع صدى البلد بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو"، أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية أخرى.

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات ومتابعة توافر السلع .