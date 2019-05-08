وذكرت قناة / جيو / الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الانفجار وقع في ضاحية " كيلا عبد الله" واستهدف سيارة أحد زعماء القبائل المحلية ، مما أسفر عن مصرعه ومقتل اثنين من حراسه في الحال.

وقد بدأت السلطات الباكستانية تحقيقات للوقوف على طبيعة الانفجار وتحديد الجهة التي تقف ورائه.

ويأتي هذا الحادث بعد وقوع انفجار في وقت سابق اليوم بمدينة لاهور ثاني كبرى المدن الباكستانية ، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وجرح 25.