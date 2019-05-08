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مستغلا طبيعة عمله.. ضبط فنى استولى على 3580 عداد نحاس بمياه الشرب

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:45 ص
مستغلا طبيعة عمله.. ضبط فنى استولى على 3580 عداد نحاس بمياه الشرب المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط فنى استولى على على 3580 عداد نحاس خاصة بشركة مياة الشرب بسوهاج وبيعها والإستيلاء على يمتها لنفسه.
 
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص "فنى بإدارة العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج " بالإستيلاء على 3580 عداد نحاس خاصة بالشركة تقدر بقيمة مائة سبعة وسبعين ألف ومائتين وعشرة جنيهات، مستغلاً موقعة الوظيفى بالشركة، حيث قام ببيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما هو قيمة تلك العدادات المستولى عليها.
 
 
وتأكد ذلك من خلال تقرير إدارة التحقيقات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج, وتم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن سوهاج تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سوهاج

حوادث اليوم

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