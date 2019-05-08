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مسؤول أمريكى: أى هجوم إيرانى على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:40 م
مسؤول أمريكى: أى هجوم إيرانى على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة الاتفاق النووى
رويترز
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 قال الممثل الأمريكى الخاص لإيران برايان هوك اليوم الأربعاء إن أى هجوم إيرانى على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.

وأضاف هوك للصحفيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية إلى أن تغير سلوكها.

وذكر السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.

كانت إيران قالت اليوم إنها بدأت التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بفعل المزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

 

 


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الممثل الأمريكى الخاص لإيران

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