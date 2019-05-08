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مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة قيادة السيارة بدون لوحات معدنية

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:09 م
مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة قيادة السيارة بدون لوحات معدنية سيارة بدون لوحات - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

- قيادة سيارة غير مرخصة أو دون لوحات معدنية

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

 

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

 

 

 

 


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