محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير نيوزيلندا سبل تطوير التعاون المشترك

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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا في مصر، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين مصر ونيوزيلندا فى كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة فى المجال السياحى، وقدم المحافظ شرحا تفصيليا لمقومات جنوب سيناء فى المجال السياحى وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي بها.

وأكد فودة، أن كافة المدن تنعم بالأمن والآمان بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات، وأن مدينة السلام تقع فى بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ودائما ما يجد كل جديد خلال زياراته المتعاقبة وحضوره العديد من المؤتمرات العالمية التي تقام على أرضها .. قائلا"إننا كمسئولين نعمل جاهدين على أن تصبح مدينة المؤتمرات الأولى عالميا".

وأشار إلى العديد من المشروعات العامة أحدثها طريق شرم الجديد وجامعة الملك سلمان ومضمار الهجن العالمى الذى يسهم فى تطوير السياحة العربية والرياضية، بالإضافة لمطار مؤمن تماما وخضع لتفتيش دولي دقيق من العديد من الدول، مؤكدا أن المدينة الشبابية العملاقة على استعداد دائم لاستضافة البطولات والوفود العالمية.

وأعرب المحافظ عن أمله فى توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن النيوزيلندية على غرار ما تم مع عدة دول لتوثيق الروابط بين البلدين وفى نهاية الحوار، أهدى المحافظ للسفير درع المحافظة وتم تبادل الهدايا التذكارية.