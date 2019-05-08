video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير نيوزيلندا سبل تطوير التعاون المشترك

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:43 م
محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفير نيوزيلندا سبل تطوير التعاون المشترك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
أ ش أ
إضافة تعليق

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا في مصر، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث العلاقات بين مصر ونيوزيلندا فى كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة فى المجال السياحى، وقدم المحافظ شرحا تفصيليا لمقومات جنوب سيناء فى المجال السياحى وخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المنتج السياحي بها.

وأكد فودة، أن كافة المدن تنعم بالأمن والآمان بشهادة كافة الزائرين من مختلف الجنسيات، وأن مدينة السلام تقع فى بؤرة اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ودائما ما يجد كل جديد خلال زياراته المتعاقبة وحضوره العديد من المؤتمرات العالمية التي تقام على أرضها .. قائلا"إننا كمسئولين نعمل جاهدين على أن تصبح مدينة المؤتمرات الأولى عالميا".

وأشار إلى العديد من المشروعات العامة أحدثها طريق شرم الجديد وجامعة الملك سلمان ومضمار الهجن العالمى الذى يسهم فى تطوير السياحة العربية والرياضية، بالإضافة لمطار مؤمن تماما وخضع لتفتيش دولي دقيق من العديد من الدول، مؤكدا أن المدينة الشبابية العملاقة على استعداد دائم لاستضافة البطولات والوفود العالمية.

وأعرب المحافظ عن أمله فى توقيع اتفاقية توأمة مع إحدى المدن النيوزيلندية على غرار ما تم مع عدة دول لتوثيق الروابط بين البلدين وفى نهاية الحوار، أهدى المحافظ للسفير درع المحافظة وتم تبادل الهدايا التذكارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يستعرض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة

سفير دولة نيوزيلندا في مصر

محافظ جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شرم الشيخ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة