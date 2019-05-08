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مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية‎

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:34 م
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية‎ جامعة القاهرة ـ أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، ليصبح كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأضافت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان لها، أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إنشاء معهد الدراسات الأفرواسيوية للدراسات العليا بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس.

 


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