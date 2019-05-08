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مارمرقس الانجيلى البشير.. تعرف على من بشر بالمسيحية فى مصر × 10 معلومات

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:00 م
مارمرقس الانجيلى البشير.. تعرف على من بشر بالمسيحية فى مصر × 10 معلومات البابا تواضروس الثانى فى الاحتفال بعيد استشهاد القديس مارمرقس
سارة علام
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تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعيد استشهاد القديس مارمرقس الذى بشر بالمسيحية فى مصر وفى النقاط التالية أهم معلومات عنه.

1- ولد فى مدينة القيروان بليبيا عام 5 ميلادية من أبوين يهوديين.

2 - هجم لصوص على منزله فى القيروان فهرب مع أسرته لأورشليم وعاش هناك.

3- جاء إلى الإسكندرية عام 61 ميلادية للتبشير بالمسيحية فقطع حذائه حتى قابل اسكافي وحين بدأ يخيطها له صرخ يا الله الواحد ومن هنا بدأت دعوته.

4- أسس مدرسة الإسكندرية للدراسات اللاهوتية التى تعتبر عقل العالم المسيحى.

5- صاحب انجيل مرقس وهو أقدم انجيل مكتوب.

6- استشهد فى الإسكندرية عام 68 ميلادية.

7- سرق تجار طليان جسده عام 827 ميلادية وبنيت له كاتدرائية ضخمة هناك.

8- فى عهد البابا كيرلس عاد جسده من هناك ودفن بالإسكندرية.

9- يرمز له بالأسد لأنه افتتح انجيله بالآية صوت زائر فى البرية.

 

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (1)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (1)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (2)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (2)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (3)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (3)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (4)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (4)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (5)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (5)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (6)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (6)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (7)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (7)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (8)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (8)

الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (9)
الأقباط يحتفلون بعيد القديس مارمرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية (9)


 


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