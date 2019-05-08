فيديو جراف..مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر يربط شرق وغرب القاهرة

كتب ــ أحمد حسن

لا شك أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ كافة المشروعات التى تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخلها، أو مشروعات تخدم على مشروع بها، ومنها مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر بدء تنفيذه خلال العام الجارى..وفى هذا التقرير نستعرض أهم 10 معلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية وهى كالتالى.

1- المونوريل هو وسيلة نقل جماعى كثيفة أحادى السكة ويسير على كمرة خرسانية معلقة.

2- تبلغ السعة القصوى له حوالى مليون راكب يومياً.

3.المونوريل يبدأ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كم.

5- يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 22 محطة.

6- المحطات هى

(الاستاد – هشام بركات –

نورى خطاب – الحى السابع

– ذاكر حسين – المنطقة الحرة

المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال

– الشويفات – المستشفى الجوى

– حى النرجس – محمد نجيب –

الجامعة الأمريكية – إعمار –

ميدان النافورة – البروة –

الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد –

الدائرى الإقليمى – فندق الماسة

– حى الوزارات – العاصمة الإدارية).

7- مونوريل 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كم.

8- المونوريل يساهم فى ربط مدن شرق القاهرة بمدن غرب القاهرة بوسيلة نقل واحدة .