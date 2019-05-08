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الأربعاء، 08 مايو 2019 03:19 م
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ضبط 846 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:09 م
ضبط 846 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت مديرية أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون وضبط خلالها مخالفة وجنحة مرور.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 قطع سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وقضية مخدرات " الاتجار"وقضية تعاطى مواد مخدرة و8 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات و998 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام و82 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر و78 قضية فى مجال المرور علي الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص ).و264 تنفيذ قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين.


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