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الأربعاء، 08 مايو 2019 08:47 م
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ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص و118 طن كاتشب ومايونيز ومسطردة فاسدة بالجيزة

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:45 م
ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص و118 طن كاتشب ومايونيز ومسطردة فاسدة بالجيزة ضبط 118 طن كاتشب ومايونيز ومسطردة فاسدة
كتب سيد الخلفاوى
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تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، من ضبط مصنع غير مرخص بمركز ومدينة أبو النمرس يقوم بإنتاج وبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الأدمي للأسواق والمحلات بأسعار زهيدة لتحقيق مكاسب طائلة، وذلك استكمالاً للحملات التي تشنها المحافظة على الاسواق .

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه فى إطار مواصلة الاجهزة التنفيذية جملاتها المكثفة على الأسواق تمكنت مباحث التموين من ضبط مصنع بدون ترخيص بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، يقوم بتصنيع وانتاج المواد الغذائية خل ومرقة الدجاج وكاتشب ومايونيز ومستردة غير صالحه للاستخدام .

حيث تم ضبط 95 طن من منتج مرقة الدجاج و23 طن من المنتجات الغذائية الكاتشب والمايونيز والمسطردة  مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بعد وضع علامات تجارية على المنتجات للغش والتدليس على المواطنين، قبل طرحها فى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وبيعها للمواطنين خاصه أن هذه المنتجات تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين والمنشآت السياحية والمطاعم .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتى التموين والطب البيطرى ومواصلة الحملات المكثفة على خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتمشيط كافة الأسواق والمسائية خلال شهر رمضان المبارك لضبط أى سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر ولعدم السماح بالتلاعب بصحه المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم ومتابعة الأسعار .

وأضاف العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، أنه تم التحفظ على كافة المعدات والأدوات الموجودة بالمصنع من معدات تجهيز وتعبئة وتغليف ولصق والكراتين المعبئة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب المصنع لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين . 

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