رمضان حول العالم..حليم والبريانى والأرز واللبن أطباق مميزة بالهند

الهند جمهورية تقع فى جنوب آسيا تعدّ سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان، وهى الجمهورية الديموقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان فى العالم ، يتميز الدين فى الهند بتنوع المعتقدات والممارسات الدينية، تعد الهندوسية هى الديانة الأكبر بنسبة 79.8% ويليها الإسلام 14.2% والمسيحية 2.3% والسيخية 1.7% اما باقى الديانات والمجموعات 2 % .

التقينا بالطالب عبد الاحد الرحمانى بن قيوم من دولة الهند والطالب الوافد بجامعة الأزهر دراسات عليا قسم حديث ،والذى سلط الضوء على استقبال المسلمين فى الهند وعاداتهم فى شهر رمضان المبارك ، فى البداية يقول ان الهند تشكل ثانى اكبر دولة بعد الصين من التعداد السكانى و يبلغ عدد المسلمون أكثر من 200 مليون ويشكلون الديانة الثانية ومنتشرون فى كل الولايات ونظرا لانتشارهم فى الاماكن المختلفة ومع اتساع مساحة الهند قد يختلف استطلاع الهلال من منطقة لمنطقة فهناك هيئات إسلامية تقوم بتحرى هلال رمضان ويتم الاعلان عن الرؤية عبر التلفاز والمواقع الالكترونية.

وأضاف أن شهر رمضان فى الهند له الاحترام والتقديس والإجلال وعند سماع الرؤية يعم الفرح فى جميع المسلمين ويتبادلون التهانى بقولهم رمضان مبارك ،ولدينا طقوس شرعية مثلا الاهتمام بصلاة التراويح والعبادات فى المساجد والإكثار من حلقات القرآن والدروس الشرعية والعلمية والمحاضرات ،المسلمون فى الهند يهتمون بالتراويح ويختمون القرآن فى بعض المساجد بصلاة عشرين ركعة على المذهب الشافعى ومساجد ثمانى ركعات على المذهب المالكى.

وقال .. لدينا المساجد تنبه المسلمين قبيل صلاة الفجر لكى يستيقظوا لتناول السحور عبر الاعلان فى المذياع "استيقظوا لتناول السحور "،بينما قبل صلاة المغرب نرى الشباب والرجال والأطفال يحملون فوق رأسهم المشرب و المأكل ويتوجهون للمساجد ،كما أن الهندوس يحترمون مشاعر المسلمين ويقدسون رمضان ويدعون المسلمون لتناول الإفطار.

يتميز المطبخ الهندى بتنوع كبير من الأساليب الإقليمية والاستخدام الدقيق للأعشاب والبهارات، الأطعمة الأساسية فى المنطقة هى الأرز (وخصوصاً فى الجنوب والشرق) والقمح (معظمها فى الشمال)،البهارات مثل الفلفل الأسود والتى تستهلك حالياً فى جميع أنحاء العالم موطنها الأصلى شبه القارة الهندية.

ويقول نتاول فى السحور البريانى واللبن وهو طبق من اللحم والخضروات المطهية على الأرز وتُسـتخدم فى طهيه خلطة بهـارات هندية ، والبريانى إسـم يُطلق فى شبه قارة الهند على الأرز الذى يُطهى بطرق مخصـوصـة وتُسـتخدم فى طهيه بهـارات البريـانى الهنديّة، البريانى نشأ فى الهند حيث يوجد اصناف محلية متعددة من هذا الطبق الشعبى ليست فقط فى جنوب آسيا ولكن أيضا فى الشرق الأوسط.

كما لدينا طبق "حليم" وهو طبق هندى من مدينة حيدر اباد من اطباق الهنود المسلمين المعروفة والتى تقدم على المائدة الرمضانية بكثرة الطبق فيه مقادير كثيرة ويستخدموا فيه اكثر من نوع من العدس وله عدة طرق.