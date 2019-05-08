رابطة أفريقيا للتنظيم: مصر تشهد طفرة بكل المجالات وتصلح كمنصة لجمع الدول

كتبت هبة حسام

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتور جورج سكوت سكرتير عام الرابطة الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم لبحث استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المائدة المستديرة الأربعين تحت عنوان " تحول مؤسسات القطاع العام فى أفريقيا من أجل تنمية مستدامة" والمقرر عقده فى أكتوبر المقبل.

بحث الطرفان أهداف المؤتمر كما ناقشا الاستعدادات اللازمة لاستضافته كما تم وضع أجندة عمل التنسيقات المطلوبة لتحقيق استضافة مثلى.

وأكدت هالة السعيد، أن مصر بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقى لعام 2019 فهى حريصة على تقديم الدعم والمساندة لقارتها وأشقائها الأفارقة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يُعد بمثابة نقطة مهمة ورئيسة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة فى أجندة أفريقيا 2063 موضحة أن المؤتمر سيتبنى مناقشة عدد من المحاور الرئيسة والمتمثلة فى بحث السبل والوسائل لتحويل مؤسسات الخدمة العامة إلى أدوات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن بحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين مؤسسات القطاع العام لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن المؤتمر يهدف كذلك إلى مناقشة واقتراح تدابير لتعزيز مؤسسات وآليات تنسيق السياسة العامة وكذا بحث القضايا الشاملة حول تحول مؤسسات القطاع العام فى أفريقيا إلى جانب تعزيز وتقييم المؤسسات اللامركزية بهدف تقديم خدمات فعالة ومعززة متابعة أن المؤتمر سيعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال دراسات الحالة حول تحول مؤسسات القطاع العام.

وتابعت أن أفريقيا بحاجة إلى الاستجابة الملائمة للتحديات التى تواجهها على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتغلب على تلك التحديات بشكل فعال، مؤكدة على ضرورة قيام أفريقيا بتعزيز حوكمتها ومؤسساتها العامة من خلال تبنى عدد من السياسات السليمة وممارسات الإدارة العامة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه سيتم إنشاء لجنتى توجيه وتنظيم وطنية برئاسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى وذلك فى إطار الاستعدادات لاستضافة المؤتمر.

ومن جانبه أشاد جورج سكوت بالطفرة التى تشهدها مصر حاليا فى كل المجالات بالقاهرة، مؤكدا أن مصر تصلح كمنصة لتجميع الدول الأفريقية حيث أن كل الدول الأفريقية تربطها علاقات تاريخية عميقة بالقاهرة، مشيدا بدور مصر العظيم كرئيس للاتحاد الأفريقى للعام 2019 والجهد المبذول لربط الأشقاء الأفارقة، كما أشاد سكوت، بالبعد الثقافى لشهر رمضان المبارك، والذى لمسه فى زيارته للقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر فى نسخته الأربعين عددا من حكومات الدول إلى جانب الجهات الفاعلة الفردية وغير الحكومية فضلا عن مشاركة عدد من المؤسسات الشريكة فى مؤتمر المائدة المستديرة التاسع والثلاثين.