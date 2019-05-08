رئيس مدينة إدفو يحيل 50 موظفا وطبيبا بأسوان للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أسوان ندى سليم

قرر عبد الرحمن عامر رئيس مدينة ومركز إدفو، اليوم الأربعاء، إحالة 50 موظفا وطبيبا وصيدليا إلى التحقيق بشأن تغيبهم عن العمل بعدد من الوحدات الصحية التي تخدم أهالي المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة تفقد خلالها سير العمل ومدى مستوى الخدمة الطبية بالوحدات الصحية.

وأوضح رئيس مدينة إدفو، خلال تصريحات صحفية، أنه تبين تغيب عدد من الموظفين عن عملهم داخل الوحدات الصحية ، ووحدة التضامن الإجتماعى، والوحدة المحلية، حيث تم تحويل 25 موظفا يعملون بالوحدة المحلية بقرية الرمادى بحرى بعد تغيبهم عن العمل، كما تم رصد طفح بالبيارات الخاصة بالمبنى مما يضر بصحة المواطنين.

وأكد أنه خلال جولة تفقدية لمتابعة العمل بالوحدة الصحية بقرية الوقاداب تبين عدم تواجد طبيب الأسنان وغياب الدكتور الصيدلى لعدة أيام، فضلا عن غياب 7 موظفين من طاقم التمريض حيث تمت احالتهم جميعا للتحقيق، فضلا عن وجود نقص فى توافر أمصال العقرب بالوحدة الصحية.

