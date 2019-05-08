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رئيس المجلس العسكرى السودانى يعفى عددًا من القيادات بعدة جهات

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:19 ص
رئيس المجلس العسكرى السودانى يعفى عددًا من القيادات بعدة جهات رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارات أعفى بموجبها عددًا من القيادات.

 

وشملت القرارات إعفاء الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرحمن محمد مختار وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفًا له، وإعفاء المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعى وخفض الفقر الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوى وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفا لها، وإعفاء المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان إيمان فتح الرحمن سالم وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفا لها، وإعفاء المدير العام للصندوق القومى للتأمين الصحى الدكتور طلال الفاضل مهدى الطاهر وتعيين بشير محمد الماحى خلفا له.

 

 


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