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توريد 45 ألف و936 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:10 م
توريد 45 ألف و936 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ توريد قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم توريد 45 ألف و936 طن كيلو من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة ، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019 بدايةً من 15 أبريل الجاري، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة32.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22٪.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

 

 


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