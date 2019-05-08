توريد 45 ألف و936 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ ،أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة32.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22٪.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.