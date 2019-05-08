تعرف على خطة الحكومة لتطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها للتنمية المستدامة للعام المالى 2019/2020، استكمال عدد من المشروعات الخاصة بتطوير الموانئ المصرية.
ويرصد "اليوم السابع" مشروعات تطوير الموانئ كالآتى:
1- الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر
وتشمل الأعمال الآتية:
- تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بمحطة الانتظار بالغردقة مرحلة ثانية.
- استكمال تطوير ميناء نويبع وبناء أسوار المنطقة الجديدة لمحطة متعددة الأغراض.
- رفع كفاءة حاجز الأمواج والأرصفة بمدينة السويس.
- رفع كفاءة المساعدات الملاحية.
- استكمال بناء وتوريد القاطرة البحرية.
- رفع كفاءة الوحدات العائمة.
- توريد لنشات بحرية.
- استكمال أعمال فزق رافع ميكانيكى بميناء شرم الشيخ واستكمال أعمال كاميرات المراقبة وحماية الميناء.
2- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
وتشمل الأعمال الآتية:
- بناء وتوريد قاطرة بحرية متعددة الاغراض بقوة شد 80 طنًا.
- توريد لنشات مكافحة تلوث وإنشاء عدد 3 مخازن هياكل معدنية.
- تطوير المنطقة الأولى والسادسة وإعادة هيكلة تأهيل حاجز الأمواج.
- تكريك الأرصفة واستكمال إنشاء وصلتين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى.
- استكمال أعمال ميكنة جوازات السفر.
3- الهيئة العامة لميناء دمياط
وتشمل الأعمال الآتية:
- استكمال شبكة صرف المطر للأرصفة وتدعيم شبكات البنية التحتية والفوقية.
- استكمال بناء وتوريد عدد لنش مكافحة تلوث، ولنش إرشاد.
- استكمال إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 360كم وعمق 17م "الرصف الجنوبى الجديد".
- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة 360 كيلو مترًا، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 1670 كيلو مترًا.
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