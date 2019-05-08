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تعرف على خطة الحكومة لتطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:30 ص
تعرف على خطة الحكومة لتطوير موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت نورا فخرى
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تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها للتنمية المستدامة للعام المالى 2019/2020، استكمال عدد من المشروعات الخاصة بتطوير الموانئ المصرية.
 

ويرصد "اليوم السابع" مشروعات تطوير الموانئ كالآتى:


 

1- الهيئة العامة لمؤانى البحر الأحمر 

وتشمل الأعمال الآتية:

- تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بمحطة الانتظار بالغردقة مرحلة ثانية.

- استكمال تطوير ميناء نويبع وبناء أسوار المنطقة الجديدة لمحطة متعددة الأغراض.

- رفع كفاءة حاجز الأمواج والأرصفة بمدينة السويس.

- رفع كفاءة المساعدات الملاحية.

- استكمال بناء وتوريد القاطرة البحرية.

- رفع كفاءة الوحدات العائمة.

- توريد لنشات بحرية.

- استكمال أعمال فزق رافع ميكانيكى بميناء شرم الشيخ واستكمال أعمال كاميرات المراقبة وحماية الميناء. 

 

2- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 

وتشمل الأعمال الآتية:

- بناء وتوريد قاطرة بحرية متعددة الاغراض بقوة شد 80 طنًا.

- توريد لنشات مكافحة تلوث وإنشاء عدد 3 مخازن هياكل معدنية.

- تطوير المنطقة الأولى والسادسة وإعادة هيكلة تأهيل حاجز الأمواج.

- تكريك الأرصفة واستكمال إنشاء وصلتين لربط مينائى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى.

- استكمال أعمال ميكنة جوازات السفر.

 

3- الهيئة العامة لميناء دمياط 

وتشمل الأعمال الآتية:

- استكمال شبكة صرف المطر للأرصفة وتدعيم شبكات البنية التحتية والفوقية.

- استكمال بناء وتوريد عدد لنش مكافحة تلوث، ولنش إرشاد.

- استكمال إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 360كم وعمق 17م "الرصف الجنوبى الجديد". 

- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة 360 كيلو مترًا، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة 1670 كيلو مترًا.


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