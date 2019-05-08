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تعرف على حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك د. عبد الحليم إبراهيم كرسون
كتب لؤى على
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ما حكم الأكل والشرب بعد إطالق مدفع الإمساك؟ ، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الحليم إبراهيم كرسون مشرف العلاقات العامة والإعلام بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قائلا: إنه من البين شرعا أن الصيام يجب بوقت محدد بين طلوع الفجر الصادق،  وغروب الشمس 

فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه على اقتراب وقت الفجر؛ من باب الحيطة والحذر، ومن ثم فلا ّ يترتب عليه حكم شرعي؛

لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد صحابته إلى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ُكُلواْ واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم،فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ُأخرجه البخارىَ.

وعليه؛ فلاُ بأس بأن يأكل الإنسان َ أو يشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر خاصة وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد وجهنا إلى فضيلة السحور  فهو سنة نبوية ولذا قال: “تسحروا فإن في السحور بركة” (متفق عليه، كما أن فيه تقوية للصائم على الصوم .


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مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

الفجر

مدفع الامساك

اذان المغرب

رمضان

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