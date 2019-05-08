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تطوير 32 عقار تراثى ومدرج غرناطة وقصر البارون بمصر الجديدة

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:00 ص
تطوير 32 عقار تراثى ومدرج غرناطة وقصر البارون بمصر الجديدة اللواء أحمد محمد أنور رئيس حى مصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد محمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، أنه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة" والتوجيهات الرئاسية بطلاء واجهات العقارات تم تطوير 32 عقارا من المبانى التراثية.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، أن أعمال تطوير المبانى التراثية، جاءت على النحو التالى، تطوير 13 عقار تراثي " 3 عقارات محيطة بجراج روكسي، و3 عقارات بشارع بغداد، و3 عقارات بميدان الاسماعيلية، وتطوير سينما بالاس والعقار المجاور لها، بالإضافة إلى عقارين بشارع  الخليفة المأمون".

وأشار إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة العقارات 19 عقار "15 عقارا بشارع الميرغنى، و4 عقارات بشارع الخليفة المأمون "، بالإضافة إلى أعمال تطوير  قصر البارون ومدرج غرناطة كذلك جاري العمل بالعقارات 10 شارع بغداد و29 شارع عثمان بن عفان (ميدان إسماعيلية).

 
 
 
 

 


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مصر الجديدة

تطوير العقارات

العقارات التراثية

مدرج غرناطة

قصر البارون

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