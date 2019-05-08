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الأربعاء، 08 مايو 2019 12:11 ص
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تحذيرات هولندية من انهيار الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:01 ص
تحذيرات هولندية من انهيار الاتحاد الأوروبى الاتحاد الاوروبى
أ ش أ
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حذر وزير المالية الهولندي فوبكيه هوكسترا، من خطر انهيار الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم إجراء تغير عميق في سياساته.

 

وكان الوزير الهولندي من (تيار المحافظين)، بحسب وكالة أنباء (آكي) الإيطالي، يلقي محاضرة في برلين في ألمانيا اليوم، تم تداول أجزاء منها في بعض وسائل الاعلام المحلية.

 

وأشار الوزير الى أن كثيرا من المواطنين في بعض الدول يريدون الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، إذ أن المؤسسات غير قادرة عن جذب العناصر الأفضل.

 

ورأى المسؤول الهولندي في عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) دليلاً على ما يقول، مبينا أن "البريكست ليس انتصاراً للندن أو باريس أو برلين أو لاهاي، إنه انتصار لموسكو وبكين".

 

 

وأضاف أن العديد من الدول الهامة في القارة الأوروبية مثل النرويج وسويسرا غير مهتمة بالالتحاق بالركب الموحد، وأخرى مثل الدانمارك والسويد ترفض الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

 

ورأى الوزير الهولندي أن الحل يتمثل ببناء أوروبا جديدة، وتسريع العمل في مجالات عدة منها تعزيز الدفاع المشترك وتشكيل جبهة موحدة مؤثرة على الساحة الدولية، فـ"علينا التخلي عن السذاجة الحالية والعمل على اسماع صوتنا وإظهار قوتنا للعالم".

 

وعلى الجانب الآخر، تعلو أصوات المسؤولين في بروكسل لتؤكد أن أوروبا بخير رغم التحديات الداخلية والخارجية وأن النجاح في تجاوز الأزمة المالية عام 2008، وإبقاء اليونان في منطقة اليورو، تشكل دليلاً على ذلك.

 

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أكد أن الوضع الاقتصادي الأوروبي قد تحسن كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم تخفيض معدلات البطالة وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

 


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