video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 1 يونيه

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:53 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 1 يونيه المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت جنايات القاهرة، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية اغتيال النائب العام، لـ 10 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

قررت الدائرة 28 إرهاب،  بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 1 يونيه لتعذر حضور المتهمين.

 

ويواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية " حسم 2 ولواء الثورة " لـ 15 مايو

البحث عن جثة طفل غرق بنهر النيل فى أطفيح

مقتل شخص وإصابة آخر بجرح قطعى بالرقبة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالشرقية

الشهيد هشام بركات

اغتيال النائب العام

محاكمة المتهمين باغتيال للنائب العام

اخبار الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة