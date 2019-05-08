برنامج أطفال بلامأوى بالتضامن يتصدر مشروعات تخرج طلاب أداب إعلام طنطا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار خطة التعاون المجتمعى لبرنامج حماية الأطفال بلامأوى والمؤسسات الأكاديمية ،نفذ 15 طالب وطالبة من كلية الأداب جامعة طنطا مشروع تخرجهم عن أطفال بلامأوى، حيث قاموا بعمل تقارير تليفزيوينة من داخل مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية كما تجولوا مع فريق الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج لمعرفة دورها فى الشارع وكيفية تقديم الخدمة للاطفال بلامأوى.



وشاركت الوزارة في احتفالية مشروعات التخرج التي نظمتها كلية الاداب جامعة طنطا والتي احتوت علي 11 مشروع تخرج لطلاب الإعلام من بينهم أطفال بلاماوى.



وأكد حازم الملاح ممثل وزارة التضامن الاجتماعى خلال الاحتفالية حرص الوزارة علي تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية وكليات الإعلام من خلال مساعدتهم لتنفيذ مشروعات تخرج عن المشروعات القومية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى.



من جانبه قدم الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا شكره لوزارة التضامن الاجتماعى لمجهوداتها في القضايا الاجتماعية وتبينها لقضية أطفال الشوارع والمشردين وطالب بتعزيز التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة، كما كرمت الكلية الوزارة بسبب مجهوداتها لمساعدة طلاب الكلية علي انجاز مشروع التخرج.