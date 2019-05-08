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القبض على صاحب محل بحوزته 415 كيلو كبدة فاسدة فى المقطم

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:21 م
القبض على صاحب محل بحوزته 415 كيلو كبدة فاسدة فى المقطم كبدة فاسدة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب محل بحوزته 415 كيلو كبدة فاسدة بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.  
 
 ونجحت مباحث التموين بالقاهرة برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مالك محل لتجارة الدواجن ومصنعاتها - بدائرة قسم شرطة المقطم  لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 415  كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبد قوانص، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابه العامة التحقيق.‎
 
 

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