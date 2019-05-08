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الرئيس العراقى: شراكتنا مع الولايات المتحدة مهمة

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:31 ص
الرئيس العراقى: شراكتنا مع الولايات المتحدة مهمة الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مهمة لبلاده، مع التزام العراق بسياسته المتوازنة التى تبنى جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول ومنها إيران، مضيفا أن بلاده تبنى علاقات مع الجميع على أساس أولويات مصالحها والعمل على تعميق المشتركات.

جاء ذلك فى بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة الوطنية اليوم الأربعاء، بعد لقاء صالح مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالأمس، حيث أكد الرئيس العراقى الحرص على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وآخر التطورات العربية والإقليمية.

وأشار صالح إلى أن العراق عاد للعب دوره الأساسى فى المنطقة، فيما أشاد وزير الخارجية الأمريكى بجهود العراق والدور الذى يلعبه فى المنطقة، ومساعيه فى بسط الأمن وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية بما فى ذلك العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة.

 


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