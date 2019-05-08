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فى واحدة من أجمل المناظر السماوية..

الحزام النجمى لمجرتنا درب التبانة يزين ليالى رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 06:00 ص
الحزام النجمى لمجرتنا درب التبانة يزين ليالى رمضان مجرة درب التبانة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يمكن للراصدين في سماء مصر والمنطقة العربية خلال الأيام الحالية وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، حيث يغرب القمر مبكرا ، رصد واحد من أجمل المناظر السماوية وهو الحزام النجمى لمجرتنا درب التبانة فى حال كانت السماء صافية ، إلا انه لن يكون مرئيا بعد غروب الشمس وبداية الليل مباشرة خلال شهر مايو على عكس بعض الأشهر.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إنه معروف عندما تغيب الشمس ويبدأ الليل فى شهر مايو بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية يكون مستوى قرص مجرتنا درب التبانة مطابق لمستوى الأفق بشكل أفقى، لذلك نحن لن نرى ذلك الحزام المرصع بالنجوم حتى وقت متأخر من الليل.

وتابع التقرير: إن ذلك الشريط الذى نراه فى السماء فى صورة حزام نجمى براق وضبابى يبلغ عرضه حوالى 100.000 سنه ضوئية وبسماكة حوالى 1000 سنه ضوئية ، وكل نجم مرئى فى سماء الليل يقع ضمن هذه المجرة، وكما هو الحال مع الشمس والنجوم فإن ذراع درب التبانة يشرق من الشرق ويغرب فى الغرب فى قبة السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن رصد ذراع درب التبانة بسهوله بالعين المجردة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن والشوارع وليس من البيت  من منتصف الليل "حاليا" وبدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة .

 


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