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الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم ضابط شهيد بأمن الشرقية إلى رتبة الرائد

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:22 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم ضابط شهيد بأمن الشرقية إلى رتبة الرائد الضابط الشهيد أحمد صلاح أمين المسلمى
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار بترقية اسم الشهيد النقيب أحمد صلاح أمين المسلمى الضابط بمديرية أمن الشرقية معاون مباحث قسم شرطة بلبيس سابقا، استثنائيا إلى رتبة الرائد.
 
صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
 
وكان قد تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه أثناء قيام النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث بلبيس، بضبط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بنى عليم دائرة المركز، قام بالتعدى على الضابط بسكين مما أدى إلى إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، لفظ على أثرهما أنفاسه الأخيرة، كما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم.
 
 
قرار
قرار

 


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الجريدة الرسمية

أمن الشرقية

استشهاد ضابط

بلبيس

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