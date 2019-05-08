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البيت الأبيض يحذر بنوك أوروبا ورجال الأعمال من التعامل بغير الدولار مع إيران

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:20 م
البيت الأبيض يحذر بنوك أوروبا ورجال الأعمال من التعامل بغير الدولار مع إيران وزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد شرقاوى
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قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع بومبيو بشأن اليمن وإيران والصين، مضيفا أن إعلان طهران تعليق بعض بنود الاتفاق النووى خطوة "غير مرحب بها"، ونسعى للتصدى للتهديدات الإيرانيةمضيفا أن البيت الأبيض يحذر البنوك الأوروبية ورجال الأعمال من التعامل التجارى بعملة غير الدولار مع إيران.

 

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفى، أنه يجب ألا يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووى وتهديد جيرانها، وموقفنا موحد مع واشنطن بشأن منع الانتشار النووى، ونسعى للتصدى لنموذج حزب الله الذى ترعاه إيران فى المنطقة، وننتظر ما ستقوم به إيران على الأرض وسنتخذ قرارات صائبة، ونريد التصدى لتهديدات حزب الله وإيران، ونحض إيران بقوة على التفكير مليا قبل التراجع عن الاتفاق النووي.

 

وتابع وزير خارجية أمريكا: "بحثت فى بغداد أمر المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى، ونحن نراقب النشاط الإيرانى وشركاؤنا سيحرصون على عدم تصنيع إيران السلاح النووى، وبحثنا مع الدول الأوروبية استثناء المواد الإنسانية من العقوبات المفروضة على إيران، ولا يمكن لإيران أن تشن عمليات اغتيال فى أوروبا، وإذا خرقت إيران الاتفاق النووى فسيكون هناك تداعيات".


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