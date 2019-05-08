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الأربعاء، 08 مايو 2019 04:49 ص
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اعتقالات بعد إطلاق نار أوقع 7 مصابين فى مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:19 ص
اعتقالات بعد إطلاق نار أوقع 7 مصابين فى مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية قوات الشرطة الأمريكية
أ ش أ
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أعلنت قوات إنفاذ القانون بولاية كولورادو الأمريكية أمس الثلاثاء اعتقال اثنين من المشتبه بهم بعد إطلاقهما النار داخل مدرسة بالولاية مما أوقع 7 مصابين.

 

وأضافت القوات حسبا ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أنها تعمل حالياً على اعتقال مشتبه به ثالث.

 


وأعلن مكتب شرطة مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية، التى وقع بها الحادث، أنه تلقّى تقارير حول إطلاق نار قبل الساعة الثانية ظهراً (بالتوقيت المحلي)، مشيراً إلى أن 7 أشخاص على الأقل يُعتقد أنهم أصيبوا فى الحادث من بينهم طلاب.

 


وأوضحت الشبكة الأمريكية أن طبيعة الإصابات لم تتضح حتى الآن، فيما لا تزال قوات إنفاذ القانون بالولاية تتعامل مع الحادث.


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الولايات المتحدة

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