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إيران تهدد باستكمال تخصيب اليورانيوم حال عدم تنفيذ الدول وعودها بالاتفاق النووى

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:29 ص
إيران تهدد باستكمال تخصيب اليورانيوم حال عدم تنفيذ الدول وعودها بالاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز
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أمهلت إيران الدول الموقعة على الاتفاق النووى 60 يوما لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك.

 

وأكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني فى رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس إن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن، مشددا أن انهيار الاتفاق النووى خطر على العالم.

 

وأوضح روحانى أنه بعد 60 يوما ستخفض إيران مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووى وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، وحذر روحاني من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووى مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولى ويقول إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.
 
 
 
يذكرأن، قالت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء إن إيران أبلغت سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
 

وسُلمت رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول التي لاتزال ملتزمة بالاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه العام الماضي.

 


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