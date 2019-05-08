إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية ( عمليات) برئاسة محمد كامل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبد العزيز وجمارك النوبارية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975

وبناءً على الإخبارية رقم 707 لسنة 2019 المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الغربية ( عمليات) بمحاولة شركة ج . ل . للإستيراد والتصدير الإفراج عن أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 3365 لسنة 2019 بوليصة شحن رقم 2534847 بعدد 2 حاوية مخزنتين بجمرك النوبارية والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 1332 طرد قطع غيار سيارات منشأ الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة، برئاسة أحمد صدقي مدير التعريفة المشرف على إدارة المنطقة الغربية، وعلى توفيق مدير جمرك النوبارية من سمير أمين رئيس قسم التعريفة وصالح حميدة مفتش المكافحة ومحمد سلامة مدير التعريفة وعمرو فراويلة مأمور التعريفة وماجد عدلي مأمور التعريفة وعادل شتا مأمور الحركة ومحمود إبراهيم.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 32400 ترمومتر طبي غير مذكورة بالمستندات بدون الموافقات الطبية المسبقة من الإدارة المركزية للسياسات الطبية والصيدلة والافراج الطبي وكذا 5 أجهزة التكييف المنزلية ماركة LG و 600 طرد من قطع غيار السيارات الأصلية عبارة عن بوجيهات وفوانيس أمامية وخلفية وسلندرات وشاسيهات ورادياتير وفلاتر هواء وطلمبة باور وسقف صاج كامل وحساس كرنك منشأ اوروبي وياباني وكوري وقام صاحب الشأن بوضع استيكرات منشأ الصين على البضاعة بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وبلغت إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة مليون و502 ألف جنيه

وقرر هشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط فى مواجهة صاحب الشأن

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية والتصدي لكافة محاولات التهرب الجمركى.