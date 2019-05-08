«تنمية أفريقيا» برعاية مصرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان «تنمية أفريقيا» برعاية مصرية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، «تنمية أفريقيا» برعاية مصرية.. الرئيس السيسى يلتقى مدير وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «نيباد».. ويؤكد حرص القاهرة على تعظيم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة مشكلات القارة من فقر متزايد وانخفاض معدلات التنمية وتطوير مشروعات البنية الأساسية.





فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ أحمد عنتر رئيس «التمثيل التجارى» يكشف لـ«اليوم السابع» خطة مصر لغزو «أسواق أفريقيا».. صادرات مصر لأفريقيا ارتفعت لـ4 مليارات دولار.. نستهدف 12 دولة فى القارة لزيادة التعاون التجارى معها ونتوقع نمو الصادرات بشكل ملحوظ فى 2019.. ومحور قناة السويس هو أكثر منطقة داخل البلاد عليها طلب للاستثمار الأجنبى.. نسعى لانتهاء مفاوضات مصر مع دول الاتحاد الأوراسى نهاية 2019 .. وتحرير 90% من التجارة فى أفريقيا



ـ سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر يكتب عن قبول التحديات من أجل السلام والرخاء





ـ «تنمية أفريقيا» برعاية مصرية.. الرئيس السيسى يلتقى مدير وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «نيباد ».. ويؤكد حرص القاهرة على تعظيم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لمواجهة مشكلات القارة من فقر متزايد وانخفاض معدلات التنمية وتطوير مشروعات البنية الأساسية



ـ عرضت كفر دلهاب بشعار «ON E».. قناة الشرق الإخوانية «متآمر وأهبل»





ـ أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون



ـ تحذير الموظفين المتلاعبين بعينات البول قبل تحليل المخدرات.. أجهزة «مكافحة الإدمان » تواجه 3 ألاعيب يلجأ لها المدمنون





ـ الحكومة تستخدم التابلت لأول مرة فى الاجتماع الأسبوعى.. رئيس مجلس الوزراء: سيناء ومنطقة القناة فى مقدمة اهتمامات الدولة وأجهزتها



ـ استثناء 6 جهات حكومية من تحصيل المستحقات إلكترونيا





ـ «أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تجذب المشاهد بقصص الإثارة والتشويق

