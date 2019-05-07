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8 معلومات عن كيفية أدء صلاة الفجر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:24 ص
8 معلومات عن كيفية أدء صلاة الفجر صلاة - أرشيفية
كتب لؤى على
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ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها، وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم.
 
1.اتفق العلماء على أن عدد ركعات صلاة فرض الفجر اثنتان. 
 
 
2. لها سنة قبلية عددها كذلك ركعتين فقط وليست لها سنة بعدية. 
 
 
3. تؤدى صلاة الفجر عندما يطلع الفجر الصادق أي عند أذان الفجر الثاني. 
 
 
4. يمتد وقت الفجر إلى شروق الشمس وهو الوقت الذي يبدأ فيه ضوء النهار بالتجلي والظهور وتختفي به ظلمة الليل وتزول. 
 
 
5.صلاة الفجر صلاة جهرية كلها فيجب على المسلم أن يجهر في القراءة حين يؤديها
 
 
6. لصلاة الفجر سنة راتبة قبلية فقط وذلك باتفاق الفقهاء، وليست لها سنة بعدية مطلقا.
 
 
7. لا يجوز للمسلم أن يصلي بعد إتمام فرض الفجر إلا إن صلى ما له سبب مشروع كأن يقضي سنة الفجر القبلية. 
 
 
8. يجوز أن يصلي المسلم قبل أداء فرض الفجر ركعتي سنة، وهي السنة الراتبة، ويجوز له أن يزيد فيصلي أربع ركعات تنفلا أو أكثر من ذلك، لكن الراتبة منها ركعتان فقط.
 
 
 
 
 

 


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