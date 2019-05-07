وأضاف وزير الخارجية الإيراني - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - أنه يمكن لإيران أن تعيد النظر في بعض القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي في حال لم تف أوروبا بالتزاماتها.

تأتي تصريحات ظريف عشية وصوله إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى، إذ من المنتظر أن يعقد محادثات غدا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث آخر التطورات الإقليمية والقضايا العالمية الراهنة.

وسيجري الوزيران (الروسي والإيراني) مباحثات بشأن تمديد برنامج التعاون بين وزارتي الخارجية الإيرانية والروسية، وسيتم التوقيع على بروتوكول ثنائي بتسهيل ظروف سفر رعايا البلدين.

وتتزامن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الروسية (موسكو) مع الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018.