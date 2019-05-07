موجز 6.. عقد الامتحانات ورقيا بمدارس الثانوى غير مكتملة البنية التكنولوجية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة التعليم أن مدارس الثانوى غير مكتملة البنية التكنولوجية تعقد الامتحانات بها ورقيا.

أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد اختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو الجارى.

أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف التعامل مع شركة طباعة وحرمانها من شرف تداول طباعة المصحف الشريف، لتحريفها فى طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة دون ترخيص، مع وضع تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة تلك القطاعات، مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاعى للتعليم وتطبيق التأمين الصحى الشامل.

قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، عددا من الأنفاق التى تربط بين سيناء بمدن القناة والدلتا، حيث تعمل تلك الأنفاق على اختصار المسافة بين الإسماعيلية وسيناء إلى 10 دقائق فقط.

أدان المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بكل الأشكال الاعتداء الذى تعرض له مقر موقع صدى البلد مساء أمس الأثنين، مشددا على أنه لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات.

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن أداء الموازنة العامة للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال 9 أشهر من السنة المالية الحالية، أى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018 - 2019 حيث تم تحقيق فائض أولى وهو فائض أولى قبل سداد فوائد الدين، بقيمة 35.5 مليار جنيه، مقابل مستهدف 35 مليار جنيه، ومقابل عجز أولى بقيمة 7 مليارات جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، مؤكدا أن مصر سوف تحقق معدل النمو المستهدف بنسبة 5.6% بنهاية العام المالى الحالى.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون رقم 31 لسنة 2019، بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2017-2018.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعفى عن جندى سابق فى الجيش الأمريكية قضى بالسجن 5 سنوات بتهمة قتل سجين عراقى عام 2008.

أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلغاء انتخابات البلديات فى إسطنبول، يؤكد على أن الديمقراطية فى تركيا تعرضت لانقلاب من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة حول الاتهامات المتبادلة بين المنتج أحمد السبكى وعدد من الـ"بودى جارد" من جهة، ومسؤلى ومحررى موقع "صدى البلد" من جهة أخرى، حول اعتداء الطرف الأول على الثانى واقتحامهم الموقع.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو، للحظة انهيار سد جراء فيضان نهر مسيسيبى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

أرسل نادى الزمالك، بريدا إليكترونيا إلى اتحاد الكرة، يتظلم فيه على طرد محمود جنش حارس مرماه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية، وطلب الزمالك من اتحاد الكرة إرساله إلى الكاف.

مازال المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول حائرا فى التشكيل الأنسب للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لاسيما أن المنتخب الوطنى مطالبا بالتتويج والحصول على النجمة الثامنة فى ظل إقامة الكان على أرض مصر ووسط الجماهير المتعطشة للقب الغائب منذ 2006.

مواقف صادمة وألغاز وحالات وفاة حدثت فى الحلقات الأولى من المسلسلات الدرامية التى تخوض السباق الرمضانى هذا العام وننتظر بدء الحلقات الثانية لاستكشاف أحداث جديدة وفك لغموض بعض المشاهد.

إذا كنت من مشاهدى Game of Thrones Season 8 وشاهدت الحلقة الرابعة، فلا شك أن مشهد Jon Snow & Ghost أحرق قلبك بسبب "الكروتة" ودفعك لطرح العديد من التساؤلات، أبرزها فيما يتعلق بكتابة حلقات Game of Thrones وإذا ما كانوا يواجهون مشكلة متنامية تتعلق بكتابة مشاهد Ghost، وكيفية كتابة المشهد الأخير له، وكيفية توجهيه ضمن سياق أحداث المسلسل.