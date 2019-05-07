موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد معتدل على الوجه البحرى

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لحالة الطقس غدا

وفيما يلى عرضا لأهم الأخبار:



الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

"الريف المصرى": تأسيس 700 شركة جديدة ضمن منتفعى الـ1.5 مليون فدان

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قام جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد وفقًا للشروط المنظمة للمشروع، والتى تقضى بتخصيص الأراضى لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فردا.

شاهد فى دقيقة.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، خلال الإفطار أو السحور، ويرصد "اليوم السابع" أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان، والخطوط الجديدة التى ستتم إضافتها لخدمة المزارات الدينية من خلال السطور التالية:

مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء بالسودان للمساهمة فى تعزيز الاستقرار

قالت وزارة الخارجية فى بيان، إنه فى إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبى وادى النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء فى السودان، قدمت مصر دعما عاجلا لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأبو تشت فى قنا

لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظورة

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظور استيرادها.

سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد للعصار رغبة بلاده إقامة مشروعات صناعية مع مصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

البابا تواضروس يصل الكنيسة الكاثوليكية لبدء اللقاء الأخوى مع الكاثوليك

وصل البابا تواضروس الثانى منذ قليل للكنيسة الكاثوليكية، لبدء اللقاء الأخوى السابع، الذى يجمع بين قيادات الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وذلك بمناسبة ذكرى يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين.