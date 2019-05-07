video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد معتدل على الوجه البحرى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:48 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد معتدل على الوجه البحرى
إضافة تعليق

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لحالة الطقس غدا

 

وفيما يلى عرضا لأهم الأخبار:
 

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

 

"الريف المصرى": تأسيس 700 شركة جديدة ضمن منتفعى الـ1.5 مليون فدان

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قام جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد وفقًا للشروط المنظمة للمشروع، والتى تقضى بتخصيص الأراضى لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فردا.

 

شاهد فى دقيقة.. مواعيد أتوبيسات النقل العام والخدمات الجديدة فى رمضان

تستقبل هيئة النقل العام بالقاهرة، شهر رمضان الكريم بخطة عمل تناسب أوقات ومواعيد الجمهور فى شهر الصيام، خلال الإفطار أو السحور، ويرصد "اليوم السابع" أوقات عمل خطوط الهيئة فى رمضان، والخطوط الجديدة التى ستتم إضافتها لخدمة المزارات الدينية من خلال السطور التالية:

 

مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء بالسودان للمساهمة فى تعزيز الاستقرار

قالت وزارة الخارجية فى بيان، إنه فى إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبى وادى النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء فى السودان، قدمت مصر دعما عاجلا لشعب السودان الشقيق من أجل المساهمة فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

 

مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأبو تشت فى قنا

لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.

 

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظورة

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية محاولة تهريب شاشات كمبيوتر مستعملة محظور استيرادها.

 

سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد للعصار رغبة بلاده إقامة مشروعات صناعية مع مصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.                                                                                                                     

 

البابا تواضروس يصل الكنيسة الكاثوليكية لبدء اللقاء الأخوى مع الكاثوليك

وصل البابا تواضروس الثانى منذ قليل للكنيسة الكاثوليكية، لبدء اللقاء الأخوى السابع، الذى يجمع بين قيادات الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وذلك بمناسبة ذكرى يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين.


إضافة تعليق

الارصاد

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

طقس الغد




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة