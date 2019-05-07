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الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:30 ص
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للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض..

معهد جالوب: ارتفاع غير مسبوق فى شعبية ترامب

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:30 ص
معهد جالوب: ارتفاع غير مسبوق فى شعبية ترامب ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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كشف استطلاع رأى أجراه معهد جالوب الدولى أن شعبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاوزت عتبة الـ45%، فى سابقة تحدث للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض فى 20 يناير 2017.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية- على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للاستطلاع، فأن 46% من الأمريكيين راضون عن عمل رئيسهم، مقابل 54% غير راضين عنه.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المدعى الخاص روبرت مولر الذى لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب، وروسيا خلال انتخابات 2016، وتستند الأرقام الجديدة إلى تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أى قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار، احتج فيها على تلخيص الأخير لنتائج التحقيق فى مذكرة أصدرها.

يشار إلى أن شعبية ترامب بين الجمهوريين تبقى مرتفعة جدا بنسبة 91 %، مقابل 12 % فقط بين الديمقراطيين.

 


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