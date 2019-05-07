مصدر أمنى عراقى: اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك

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أعلن مصدر أمنى عراقى أن قوة أمنية اعتقلت اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن : "قوة أمنية تمكنت من اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك".

وأضاف المصدر أنه "تم تسليم المعتقلين إلى مركز أمنى للتحقيق معهما".

وكان مصدر أمنى عراقى أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة عناصر في الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" في منطقة شوان.