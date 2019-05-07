video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى: اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:01 ص
مصدر أمنى عراقى: اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك الشرطة العراقية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مصدر أمنى عراقى أن قوة أمنية اعتقلت اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك.
وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن : "قوة أمنية تمكنت من اعتقال اثنين من المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك".
وأضاف المصدر أنه "تم تسليم المعتقلين إلى مركز أمنى للتحقيق معهما".
وكان مصدر أمنى عراقى أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة عناصر في الشرطة الاتحادية قتلوا، وأصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" في منطقة شوان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مقتل 10 ارهابيين وتدمير 17 وكرا فى صلاح الدين والجزيرة

اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" فى العراق

العراق تدين القصف الإسرائيلى على الفلسطينيين فى قطاع غزة

الشرطة العراقية

العراق

كركوك

الأمن العراقى

داعش

أخبار العرب




لا تفوتك
تعرف على فرص مانشستر سيتي وليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى

تعرف على فرص مانشستر سيتي وليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى

المرور: استخراج الشهادات الصحية داخل الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المرور: استخراج الشهادات الصحية داخل الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

لاعب ميلان يرفض أوامر جاتوزو ويسّبه خلال مباراة بولونيا.. فيديو

لاعب ميلان يرفض أوامر جاتوزو ويسّبه خلال مباراة بولونيا.. فيديو

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة