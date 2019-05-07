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مديرتعليم الإسماعيلية: جاهزون لإمتحانات الصف الأول الثانوي بالتابلت

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:19 م
مديرتعليم الإسماعيلية: جاهزون لإمتحانات الصف الأول الثانوي بالتابلت جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على جاهزية المديرية لإمتحانات الصف الأول الثانوى اليكترونيا عبرالتابلت، والمقرر له يوم 19 مايو الجاري، ويستمر حتي 30 من نفس الشهر.
 
جاء ذلك، خلال الإجتماع الذى عقدة اليوم، مدير التعليم، بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، إسماعيل محسن مديرعام التعليم العام، وعاطف صميدة مديرعام التطوير التكنولوجي، ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية، إلي جانب إدارات التعليم الثانوى والمتابعة ومركز المعلومات، والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس أمناء المحافظة.
 
وناقش الاجتماع، عدة قرارات أهمها تشكيل غرفة متابعة بكل ادارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان، برئاسة مدير الإدارات، بالإضافة إلي مركز توزيع أسئلة الامتحانات وفق القواعد المتبعة، بحيث لايبعد المركز عن أي مدرسة ثانوية يؤدى بها الامتحان بمسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات.
 
وأضاف قبيصى، انه وفق تعليمات الوزارة سيتم تطبيق نظام الكتاب المفتوح أثناء أداء الأختبار الالكتروني والورقي، بما يحقق نواتج التعلم في نظام التعليم الجديد.
 
وأشار قبيصى، إلي أنه تم التنبيه علي كل مدرسة يعقد بها الإختبار بالدخول علي منصة الاختبار الالكتروني الخميس القادم، للتأكد من جاهزيتها مع التأكد من جاهزية جهاز التابلت الخاص بالطلاب.
 
وشدد مدير المديرية، على أنه في حالة وجود عطل بالتابلت أثناء الإمتحان، يتم عمل محضر إثبات حالة من لجنة بمعرفة المسئول الفنى للتطويرالتكنولوجي، ويتم محاسبة الطالب علي الأسئلة التى أجاب عنها قبل العطل.
 
وأختتم قبيصى، أنه يتم توزيع طلاب المنازل والمجندين والخدمات، والذين يتم إمتحانهم ورقيا علي مقرات الإختبار في الفترة الصباحية، وإعداد كشوف المناداة الخاصة علي أن تعقد إختياراتهم في نفس التوقيت الصباحي. 
 
 
 

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