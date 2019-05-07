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مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تزوير رخص السيارات بقانون المرور الجديد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:00 ص
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تزوير رخص السيارات بقانون المرور الجديد مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

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التزوير فى الرخص

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.


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