محافظ كفر الشيخ يعلن تجهيز وتسليم أراضى الكثبان الرملية بشمال المحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، البدء فى تجهيز وتسليم أراضى الكثبان الرملية بشمال المحافظة، تمهيداً لأعمال التنجيم عن الرمال السوداء، لصالح الشركة المصرية للرمال السوداء "المصنع الأول"، بالتزامن مع أعمال إنشاء المصنع الأول للرمال السوداء بشرق البرلس، على مساحة 80 فداناً، والمصنع الثانى للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس بالساحل الشمالى لمحافظة كفرالشيخ على مساحة 35 فداناً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا يوجد أى تعارض مع الأهالى والممتلكات الخاصة لتفعيل الأعمال، وأنه قرر تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والبيئة، ومجلس مدينة البرلس، ومجلس مدينة بلطيم، للتأكد من دقة المساحات المقترحة للتنجيم وعدم تعارضها مع دقة المساحات، وسيتم انعقاد اللجنة بعد إجازة العيد اعتباراً من 15 يونيو 2019م، وذلك للبدء فى إزالة جميع الإشغالات الخاصة بعمليات التنجيم الموجودة بالمنطقة للبدء فى تشغيل المصانع، بحضور العميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لمصنع الرمال السوداء بالبرلس.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إقامة مصنع الرمال السوداء الأول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، لاستخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تقوم عليها العديد من الصناعات المتفردة والمتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلاً عن إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء، بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء، وهذا المصنع يتيح البدء مبكراً فى إقامة استثمارات على المناطق التى يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة فى الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومى الهام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يسهم فى تنوع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، مؤكداً انه سيتم الانتاج الفعلى للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020م، ويتم حالياً توصيل الغاز الطبيعى لمصنع فصل الرمال السوداء الأول كما سيتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمصنع الثاني، مشيراً اننا شركاء النجاح حيث نتحدث عن مشروع قومى هام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توصيل المرافق والخدمات الأساسية إلى المشروع الأول والثانى من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وإنترنت وطرق، وذلك بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وهناك خطة كاملة يتم تنفيذها طبقاً للجدول الزمنى المحدد للتشغيل بالتعاون مع الاجهزة المختصة، مع انشاء لوحة توزيع كهرباء بشرق البرلس، فضلاً عن انشاء محطة محولات بغرب محطة كهرباء البرلس لرفع كفاءة الشبكة لسد احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة بالبرلس ولتجنب تكرار حادث احتراق محطة محولات بلطيم القديمة الذى حدث فى يوليو قبل الماضى 2017م، وانشاء محطة معالجة، بالإضافة إلى خطة كاملة بالأعمال والتكلفة، مع تركيب كاميرات مراقبة للمشروعين الأول والثانى متصلة بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لسهولة متابعة التنفيذ خطوة بخطوة، مقدماً الشكر للواء عز الدين صالح، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب على جهوده المتميزة فى إنشاء المصنعين بالتزامن لاستغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالبرلس.