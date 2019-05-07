قناة فنزويلية: آلاف الطلاب فى البرازيل يحتجون على خفض ميزانية الجامعات

كتبت فاطمة شوقى

خرج آلاف الطلاب فى البرازيل فى مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية فى البرازيل بنسبة 30%.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فقد حشد الآلاف من الطلاب فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية ، للتعبير عن رفضهم لتدابير خفض الميزانية التي فرضتها إدارة الرئيس بولسونارو الأسبوع الماضى.

وتجمع الطلاب حول الكلية العسكرية فى ريو، فى حى ماراكانا، شمال المدينة، حيث شارك بولسونارو فى حدث تذكارى، لرفض خفض 30% من الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية الفيدرالية فى البرازيل، ويحثون الرئيس على عكس هذا الإجراء، رافعين شعار "التعليم لا ينفق، إنه استثمار".

وقال طالب دراسات عليا فى علم الاجتماع فى الجامعة الفيدرالية فى ريو دى جانيرو "نحن هنا لنقول لا للتخفيضات، نريد أن ندرس، جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا هى تراث الشعب البرازيلى ، وفوق أى حكومة ، سنكافح للدفاع عن ذلك ".

ووفقا للقناة الفنزويلية فإن هذا التخفيض هو جزء من التعديلات التى أعلنت عنها حكومة بولسونارو منذ نهاية أبريل ،واقترح وزير للتعليم ، أبراهام وينتروب ، خفض الاستثمار فى كليات الفلسفة وعلم الاجتماع ، وهو اقتراح بدعم الرئيس البرازيلى.

وأعلنت الإدارة الحالية للبرازيل أنها ستخفض الموارد من الجامعات الفيدرالية لاستثمارها فى التعليم الأساسى ، ثم أبلغت أنها ستجمد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.