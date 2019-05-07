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قبل ما تدق الشماسى بالمصيف.. 10 وصايا أمنية للحفاظ على شقتك من السرقة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 ص
قبل ما تدق الشماسى بالمصيف.. 10 وصايا أمنية للحفاظ على شقتك من السرقة شاطئ - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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ينشغل كثيرون بالتجهيز للسفر فى المصيف دون أخذ الاحتياطات اللازمة لتامين الشقة قبل أن السفر.

ووضع خبراء أمنيون روشتة للحفاظ على الشقة من السرقة أثناء السفر للمصيف

1- اترك إضاءة بالشقة ولو لمبة واحدة.

2- يفضل ترك الراديو على إذاعة القرآن الكريم.

3- وجود كاميرات مراقبة متصلة بالهاتف المحمول شىء ضرورى.

4- ترك بعض الملابس على "حبل البلاكونة" لايهام البعض أن الشقة بها أشخاص.

5-  عدم الحديث مع كثيرين عن سفرك ومواعيد عودتك.

6- إحكام إغلاق النوافذ جيدا.

7- يفضل تردد بعض أقاربك على الشقة حال غيابك لفترة طويلة.

8- التنسيق مع حارس العقار للصعود للشقة والاطمئنان عليها باستمرار.

9- لا تترك أشياء ثمينة بالشقة مثل الأموال والمجوهرات.

10- يفضل وجود باب حديدى أمام الشقة فضلاً عن وجود حديد على المنافذ الخلفية.


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