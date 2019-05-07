قبل ما تدق الشماسى بالمصيف.. 10 وصايا أمنية للحفاظ على شقتك من السرقة

ينشغل كثيرون بالتجهيز للسفر فى المصيف دون أخذ الاحتياطات اللازمة لتامين الشقة قبل أن السفر.
ووضع خبراء أمنيون روشتة للحفاظ على الشقة من السرقة أثناء السفر للمصيف:
1- اترك إضاءة بالشقة ولو لمبة واحدة.
2- يفضل ترك الراديو على إذاعة القرآن الكريم.
3- وجود كاميرات مراقبة متصلة بالهاتف المحمول شىء ضرورى.
4- ترك بعض الملابس على "حبل البلاكونة" لايهام البعض أن الشقة بها أشخاص.
5- عدم الحديث مع كثيرين عن سفرك ومواعيد عودتك.
6- إحكام إغلاق النوافذ جيدا.
7- يفضل تردد بعض أقاربك على الشقة حال غيابك لفترة طويلة.
8- التنسيق مع حارس العقار للصعود للشقة والاطمئنان عليها باستمرار.
9- لا تترك أشياء ثمينة بالشقة مثل الأموال والمجوهرات.
10- يفضل وجود باب حديدى أمام الشقة فضلاً عن وجود حديد على المنافذ الخلفية.
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