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عميد طب بنها: إدارة المستشفى ستتخذ كافة الإجراءات حيال المعتدين على طبيب ومشرف بقسم الاستقبال

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:21 م
عميد طب بنها: إدارة المستشفى ستتخذ كافة الإجراءات حيال المعتدين على طبيب ومشرف بقسم الاستقبال مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها يتفقد المستشفى
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أقسام الاستقبال والطوارئ، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بعد حالة الاعتداء المؤسفة التي شهدها قسم الاستقبال من أهالي أحد المرضى على طبيب ومشرف وتكسير ألواح زجاج بالقسم.

 

وأكد "القاضي"، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وهو يتابعان شخصيا سير التحقيقات بذات الواقعة، مؤكدا أن جميع الأطباء بالمستشفى الجامعي محل الاهتمام من الدرجة الأولى، وأن إدارة المستشفى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الطبيب والمشرف.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه اطمأن على جاهزية قسم الاستقبال للعمل بكامل طاقته وإزالة آثار الاعتداء، مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل يوميا ما يزيد عن 1000 حالة، وعلى الرغم من هذا الضغط، فإن جميع العاملين بالمستشفى الجامعي يؤدون واجبهم بالكامل تجاه المرضى.

 

وأشار، إلى أن الواقعة تمثلت في أن مرافقي إحدى الحالات علموا باحتياجه للدخول لإحدى غرف العناية المركزة وعدم تواجد أماكن شاغرة له، أحدثوا حالة من الهياج داخل المستشفى، وقاموا بتكسير 2 لوح من الزجاج باستقبال المستشفى، نتج عنه إصابة طبيب عناية مركزة بالمستشفى ومشرف بالقسم.

 

مسشتفى بنها (5)
مسشتفى بنها (5)

 

مسشتفى بنها (1)
مسشتفى بنها (1)

 

مسشتفى بنها (2)
مسشتفى بنها (2)

 

مسشتفى بنها (3)
مسشتفى بنها (3)

 

مسشتفى بنها (4)
مسشتفى بنها (4)

 

 


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