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صور.. من المحيط للخليج.. الوطن العربى يستقبل رمضان بالصيام والقيام

الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:14 ص
صور.. من المحيط للخليج.. الوطن العربى يستقبل رمضان بالصيام والقيام مصلى يبتهل إلى الله بالدعاء فى صلاة التراويح
كتب - هاشم الفخرانى – صور (رويترز)
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أهتمت عدسات وكالات الأنباء العالمية بالتقاط صور للمسلمين فى أنحاء الوطن العربى وهم يستقبلون رمضان بالصلاة وتلاوة القرأن الكريم.

 

مسنة تحرص على قراءة ما تسير من أيات الذكر الحكيم
مسنة تحرص على قراءة ما تيسر من أيات الذكر الحكيم

 

وحازت صلاة القيام "التراويح" على الأهتمام الأكبر من الصور التى التقطتها وكالة "رويترز" للأنباء، لا سيما فى العاصمة العراقية "بغداد" وكذلك فى العاصمة السودانية " الخرطوم".

 

صلاة التراويح
صلاة التراويح

 

كما سيطرت صور إعداد موائد الرحمن على المشهد فى معظم العواصم العربية، حيث يتميز هذا الشهر بالسخاء والعطاء والمودة بين المسلمين بين بعضهم البعض.

 

سودانيون يقيمون الصلاة فى أول أيام رمضان
سودانيون يقيمون الصلاة فى أول أيام رمضان

 

صلاة التراويح ببغداد
صلاة التراويح ببغداد

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