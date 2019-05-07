صور.. من المحيط للخليج.. الوطن العربى يستقبل رمضان بالصيام والقيام

كتب - هاشم الفخرانى – صور (رويترز)

أهتمت عدسات وكالات الأنباء العالمية بالتقاط صور للمسلمين فى أنحاء الوطن العربى وهم يستقبلون رمضان بالصلاة وتلاوة القرأن الكريم.



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وحازت صلاة القيام "التراويح" على الأهتمام الأكبر من الصور التى التقطتها وكالة "رويترز" للأنباء، لا سيما فى العاصمة العراقية "بغداد" وكذلك فى العاصمة السودانية " الخرطوم".



صلاة التراويح

كما سيطرت صور إعداد موائد الرحمن على المشهد فى معظم العواصم العربية، حيث يتميز هذا الشهر بالسخاء والعطاء والمودة بين المسلمين بين بعضهم البعض.



سودانيون يقيمون الصلاة فى أول أيام رمضان