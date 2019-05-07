"سكاى" الإيطالية: 1.5 مليون مسلم يحتفلون برمضان فى إيطاليا

كتبت فاطمة شوقى

يحتفل المسلمون فى إيطاليا بشهر رمضان الكريم، ووفقا لقناة "سكاى" الإيطالية فيقدر عدد المسلمين فى إيطاليا بحوالى مليون ونصف أكثرهم من الألبان والمغرب العربى وشرق آسيا وشمال إفريقيا، يمثلون نسبة 4% من سكان إيطاليا، و28% من المهاجرين بإيطاليا، بالإضافة إلى 60 ألف مسلم إيطالى، ويقدر عدد المساجد بإيطاليا بنحو 450 مسجدا أشهرها بروما وميلانو.

وأشارت القناة إلى أن 1.8 مليار مسلم فى العالم يحتفلون بشهر رمضان، وفى إيطاليا تقوم بعض الهيئات والمراكز والجمعيات الإسلامية بدعوة علماء وشيوخ من مختلف البلدان العربية لإحياء هذا الشهر الكريم، وتوجيه النصح والإرشاد لأبناء الجالية، الذين ينتظرون قدوم هذا الشهر، وقدوم الأئمة، لتعطشهم لمعرفة أمور دينهم.

وأوضحت القناة أنه وفقا للإسلام، فيتعين على جميع المسلمين احترام رمضان ، فالصيام الزامى ابتداء من سن المراهقة أى 12 عاما، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتم اعفاؤهم مثل المرضى والمسافرين، وأيضا النساء الحوامل والمرضعات.

وفى نهاية شهر رمضان يحتفل المسلمون أيضا بعيد الفطر، حيث يجتمع فيه المسلمون مع العائلة والأصدقاء لتناول الطعام والصلاة معا.