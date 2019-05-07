video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رويترز: أمريكا سترسل 4 طائرات قاذفات إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:54 م
رويترز: أمريكا سترسل 4 طائرات قاذفات إلى الشرق الأوسط جون بولتون
رويترز
إضافة تعليق

 قال مسئولون امريكيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال يوم الأحد إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ظريف: عدم شعور أمريكا بالأمان يرجع لتراجع شعبيتها بالمنطقة وليس لإيران

إيران: إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط "حرب نفسية"

بومبيو: أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران

جون بولتون

امريكا

طائرات قاذفة

الشرق الأوسط

الطائرات

البيت الأبيض

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة