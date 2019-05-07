رفع 58 ألف طن قمامة ومخلفات وتطهير 80 ترعة ومصرفا ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

استعرض المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، الجهود والأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى منظومة النظافة العامة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير لاستعادة المظهر الجمالى والحضارى لمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى ضوء نتائج لجان المتابعة الميدانية، والجولات والزيارات لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتى شملت كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة والوحدات المحلية ومشروعات النظافة واصلت خلال الفترة الماضية أداءها القوى فى ملف النظافة والتجميل لتحقيق تغير ملموس فى هذا القطاع الحيوي، حيث تم رفع 58 ألف و458 طن قمامة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز والمدن السبع "وذلك فى الفترة من 15 مارس 2019 وحتى 30 أبريل الماضى"، ليصل اجمالى ما تم رفعه وجمعه من القمامة والمخلفات خلال 7 أشهر(بداية من سبتمبر 2018 وحتى أول مايو 2019) إلى أكثر من 252 ألف طن تقريباً.

وتضمنت هذه الجهود رفع مخلفات وقمامة من مداخل القرى، وأماكن تجمعات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين العامة والحيوية بالمدن، والمخلفات الصلبة فى بعض المناطق والأراضى الفضاء ونواتج تطهير الترع، بالإضافة إلى إزالة 85 من الإعلانات التالفة وغير المرخصة بمدينة بنى سويف، وتنوعت ما بين (إعلان ثابت على حديد، لافتة من القماش والبلاستيك، إعلان صغير مربوط بالأسلاك).

وشهدت تلك الفترة (45 يوما) تكثيفا لأعمال التطهير من خلال مديرية رى بنى سويف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية السبع، حيث تم تطهير 80 ترعة وفرع ترعة وتحويلة على مستوى المراكز السبع بأطوال تصل لأكثر من 258 كم، حيث يتم رفع مخلفات التطهير أولا بأول بحيث لا تتراكم على جوانب الترع والمصارف التى تم تطهيرها، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

كما تم صيانة 12800 عمود إنارة، وتركيب عدد 3100 كشاف إنارة وتركيب 90 عمود كهرباء جديد، وتغيير 13.5 كم موصولات جهد منخفض بدلا من موصلات متهالكة بالقرى بتكلفة 213300 جنيه، وتركيب عدد 4 كشك بالمحول بتكلفة 1800000 جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من خلال أعمال مد خدمة إنارة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى المدن والقرى .

ولفت المحافظ إلى أن التحسن الواضح والملموس فى ملف النظافة العامة كان من أحد عوامله الرئيسة توفير الاعتمادات المطلوبة ،سواء فى مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية للقيام بدورها على النحو المطلوب ، مشيرا إلى أن المحافظة "خلال الفترة المذكورة فقط" تستلمت 21 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة على مستوى المراكز والمدن ،حيث تم توريد عدد 3 سيارة كسح لمراكز بنى سويف وببا وسمسطا بمبلغ مليون و485 ألف جنيه، وتم توريد 15 سيارة قلاب 4 أطنان وتوزيعها على مراكز المدن، وتم توريد 15 حاوية و3 قاطرة لمركز الفشن، بالإضافة إلى عمل عمرات جسيمة لمعدات نظافة بمراكز الواسطى، اهناسيا، سمسطا والفشن.