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الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:49 م
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رفع 5 أطنان قمامة وإزالة مخلفات شوارع قرية المريس بالأقصر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 م
رفع 5 أطنان قمامة وإزالة مخلفات شوارع قرية المريس بالأقصر إزالة قمامة
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال قرية المريس برئاسة هشام على أبا يزيد رئيس القرية، من حملات النظافة والتجميل بتكليفات من العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، لرفع الأتربة وإزالة المخلفات والإشغالات بمنطقة طراد النيل المؤدى إلى مدخل قرية المريس، وتم الانتهاء من رفع الأتربة على الجانب الأيمن من طريق طراد النيل، بطول 800 متر على 3 مراحل، ورفع 5 أطنان من القمامة بمنطقة الطبول جنوب القرية الواقعة على حدود مركز أرمنت.

 

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة أشرف قناوى عبد الرحيم رئيس القرية، برفع وإزالة الأتربة والمخلفات والإشغالات وصيانة وتركيب كشافات بالطرق الرئيسية والفرعية بالقرية، ومن قرية العديسات بحرى قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية بتركيب جلوبات لإنارة حديقة العديسات بحرى، وقص وتهذيب أشجار الزينة بالحديقة وطريق المسار الطريق السريع القاهرة - أسوان.


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