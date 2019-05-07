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رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:03 ص
رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (رويترز)
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قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان لرويترز إن موظفي المصرف المركزي بصدد اتخاذ قرار لتعليق إضراب خلال اجتماع جمعيتهم العامة اليوم الثلاثاء وسيستأنف العمل بعدها.

 

وقال عباس عواضة في مكالمة هاتفية "متجهون إلى تعليق الإضراب نتيجة الإيجابيات اللي صارت ضمن إطار المسؤولين والتواصل. رح نعطي حسن نية بهذا الموضوع ونعلق الإضراب لواقع السوق و(حتى) نريح السوق".

 

وأضاف أن العمل سيستأنف بعد مؤتمر صحفي سيعقب اجتماع الجمعية العامة. وأضرب موظفو البنك أمس الاثنين للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية التي ستقلص رواتبهم.

 

 


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