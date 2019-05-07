video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إدفو يحيل 15 موظفا للتحقيق بسبب تراجع مستوى الخدمة بالوحدات الصحية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:49 م
رئيس مدينة إدفو يحيل 15 موظفا للتحقيق بسبب تراجع مستوى الخدمة بالوحدات الصحية الوحدة الصحية من الداخل
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق
أحال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة إدفو، اليوم الثلاثاء، 15 موظف بالوحدات الصحية بنطاق المدينة، للتحقيق، خلال زيارات مفاجئة لعدد من الوحدات الصحية والمنشأت الخدمية، للتأكد من سير العمل بها. 
 
وأوضح رئيس مدينة إدفو، خلال تصريحات صحفية، أن إحالة الموظفين جاء نتيجة تغيبهم عن العمل، فضلا عن سوء حالة الوحدة الصحية، وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، كما شملت الزيارة تفقد الوحدة الصحية بمنطقة الصعايدة بحرى، كما اختتمت الجولة بالمرور على وحدة الشئون الاجتماعية بالكرنك التفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف وانتظام سير العمل.
 
الوحدة الصحية من الداخل (1)
 

الوحدة الصحية من الداخل (2)
 

الوحدة الصحية من الداخل (3)
 

الوحدة الصحية من الداخل (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة الإدارية تحيل 3 أطباء بمستشفى طما للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال

إحالة 128 موظفاً للتحقيق بكفر الشيخ وضبط 30 ألف وحدة زريعة أسماك حية

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 3 أخصائيات ومعلمة بمدرسة فى طوخ للمحاكمة بسبب تجريد طالبة من ملابسها

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

محافظه اسوان

مدينة ادفو

الوحده الصحيه




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة