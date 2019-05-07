رئيس مدينة إدفو يحيل 15 موظفا للتحقيق بسبب تراجع مستوى الخدمة بالوحدات الصحية

أسوان ندى سليم

أحال العميد عبد الرحمن عامر رئيس مدينة إدفو، اليوم الثلاثاء، 15 موظف بالوحدات الصحية بنطاق المدينة، للتحقيق، خلال زيارات مفاجئة لعدد من الوحدات الصحية والمنشأت الخدمية، للتأكد من سير العمل بها.

وأوضح رئيس مدينة إدفو، خلال تصريحات صحفية، أن إحالة الموظفين جاء نتيجة تغيبهم عن العمل، فضلا عن سوء حالة الوحدة الصحية، وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، كما شملت الزيارة تفقد الوحدة الصحية بمنطقة الصعايدة بحرى، كما اختتمت الجولة بالمرور على وحدة الشئون الاجتماعية بالكرنك التفتيش علي دفاتر الحضور والانصراف وانتظام سير العمل.